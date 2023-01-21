Аналитики назвали страну, которая к 2025 году станет самой посещаемой в мире

Сейчас этот титул у Испании – перешел в 2021 году.

Туризм постепенно начал восстанавливаться, в 2022 году многие страны отказались от коронавирусных ограничений, поэтому желающих отправиться в путешествие стало больше. И как говорят аналитики, к 2025 году самой популярной по посещению страной станет Франция.

Об этом пишет портал 34travel.me.

Через пару лет она заберет этот титул у Испании. Согласно данным GlobalData, к 2025-му Франция должна принять около 93,7 миллиона международных гостей. А Испания, вероятнее всего, выйдет на показатель 89,5 миллионов иностранцев. Это вернет первой место в топе самых посещаемых, которое страна занимала раньше и потеряла во время пандемии.

Эксперты говорят, что туристов в этих странах больше всего будут привлекать достопримечательности, культура, гастрономия, проведение различнфх фестивалей. И что Франция, что Испания могут действительно многое предложить иностранным гостям.

«Курсор» писал ранее, что Европа богата на разные красивые места и достопримечательности, которые пользуются огромной популярностью среди туристов. Но если вы, наоборот, ходите сбежать куда-то от городской суеты, шума и насладиться невероятными пейзажами, тогда эксперты составили список островов на любой вкус и бюджет, где можно уединиться.

Еще мы писали, что туристическая отрасль начинает восстанавливаться после пандемии и ожидается, что в 2023 году люди будут больше путешествовать за границу. В связи с этим, эксперты назвали лучшие направления, куда можно отправиться на отдых.