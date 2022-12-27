«Не только за чаем»: Лукашенко рассказал о неформальных встречах с путиным в петербурге

Глава рф* путин дважды встречался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко за последние 24 часа, чтобы «доработать многие вопросы».

Об сообщило белорусское государственное информационное агентство Белта.

Встречи состоялись сегодня утром в санкт-петербурге за завтраком в Русском музее, а также на неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) вчера вечером, сообщает агентство.

Сайт процитировал слова Лукашенко: «Вчера мы обсуждали очень много вопросов не только за чаем, но и поздно вечером, возвращаясь домой. Иногда некоторым государствам требуются годы, чтобы обсудить так много вещей за такой короткий период времени. А тем временем мы расставили много точек над «и» вечером, продолжая наш минский диалог, так как он был в основном об экономике».

»Благодарю Вас за то, что многие вопросы были доработаны вчера», — добавил он, обращаясь к путину.

По сообщению Белты, сегодня утром путин пригласил Лукашенко на завтрак, чтобы обсудить «двусторонние отношения» и другие важные вопросы.

Сайт процитировал путина: «Несмотря на то, что мы постоянно поддерживаем связь, время от времени возникают некоторые проблемы, поэтому нам необходимо решать их и принимать необходимые решения для более эффективного их решения».

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