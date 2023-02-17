Аналитики рассказали, как рф создает «цифровое гетто» на оккупированных территориях Украины

Россия ввела бесплатный пакет спутниковых каналов для жителей оккупированных частей Украины, что, по мнению критиков, является попыткой создать «цифровое гетто».

Пакет называется «Русский мир», что стало синонимом пропаганды, которую россия стремится распространить за пределы своих границ, сосредоточив внимание на своем имперском величии и внешних врагах, полных решимости уничтожить ее, а именно на Западе.

Украинские аналитики считают этот шаг частью попытки москвы* отрезать оккупированное население от Украины и создать информационное «гетто». Не прошло и года, как миллионы украинцев оказались под российской оккупацией.

«Самое главное, что делает россия на оккупированных территориях, — пытается отрезать это население от украинской повестки, они создают собственное «цифровое гетто». Они делают это, блокируя украинские СМИ», — заявил «Радио Свобода» руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины Игорь Соловей.

Пакет, поддержанный Общероссийским народным фронтом, включает в себя 20 существующих российских каналов, а также 10 местных телеканалов, созданных специально для тех, кто находится на оккупированных территориях. Вскоре к ним добавятся еще девять развлекательных каналов, сообщается на сайте, где жители могут подать заявку на установку пакета.

Все от коробки до установки и подписки бесплатно. «Просмотр пакета телеканалов доступен абонентам «Русского мира» бесплатно», — говорится на сайте.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.