Аналог израильского Harop: в Пентагоне оценили, как ВСУ используют новейший дрон-камикадзе Phoenix Ghost

Дрон предназначен для уничтожения целей со средним уровнем бронирования. Он может взлетать вертикально и разрабатывался по заказу ВВС США.

Пентагон официально дал оценку использованию украинскими военными таинственных дронов-камикадзе Phoenix Ghost. Следует напомнить, что в новом транше помощи на 270 млн долларов, который был объявлен несколько дней назад и уже направляется в Украину, включено 580 этих баражирующих боерипасов общей стоимостью в 95 млн долларов.

The Pentagon published a photo of shipment to Ukraine of HIMARS and Phoenix Ghost UAV pic.twitter.com/mJAtj7oH74 — Spriteer (@spriteer_774400) July 25, 2022

«Украинцы прекрасно используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам законтрактовать у производителей дополнительные мощности. Вместе с Phoenix Ghost мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала, чтобы обеспечить непрерывное обеспечение ими Вооруженных Сил Украины», — цитирует пресс-служба Пентагона слова «высокопоставленного представителя минобороны США».

В то же время остаются неизвестными детальные характеристики Phoenix Ghost — даже несмотря на то, что этот дрон активно используется ВСУ, так как им уже передали около 120 этих бараживающих боеприпасов. Тем не менее теперь можно высчитать и условную цену одного дрона-камикадзе, которая составляет около 164 тысяч долларов (возможно, в эту сумму также входит обучение и транспортировка), пишет Defense Express.

Военный портал также перечислил то, что уже известно о Phoenix Ghost:

дрон предназначен для уничтожения целей со средним уровнем бронирования

похож на Switchblade

может взлетать вертикально

разрабатывался по заказу воздушных сил США

время полета – около 6 часов

оснащен инфракрасной камерой

он разрабатывался с учетом того, что Пентагон увидел на Донбассе еще до 24 февраля 2022 года

Учитывая заявленное время полета, а также тот факт, что дрон разрабатывался для воздушных сил США, бытовало мнение, что этот дрон-камикадзе предназначен для уничтожения противовоздушной обороны противника. Это некоторый аналог израильского Harop, отмечает Defense Express. Однако ориентировочная стоимость Phoenix Ghost, а главное темпы производства, скорее всего говорят, что это более простое и компактное оружие.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!