«Аналогов нет»: путин отправил в Атлантику новые гиперзвуковые крылатые ракеты

Глава рф путин* в среду отправил фрегат в сторону Атлантического и Индийского океанов, вооруженный новыми гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», которые, по его словам, не имеют аналогов в мире.

В ходе видеоконференции с министром обороны сергеем шойгу и командиром фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» игорем крохмалем путин сообщил, что корабль вооружен гиперзвуковым оружием «Циркон».

«На этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», аналогов которому нет, — сказал путин, который находится в противостоянии с Западом из-за своей войны в Украине. — Хочу пожелать экипажу корабля успехов в службе на благо Родины».

Впервые после ракетного удара в Макеевке, в котором погибла сотня — если не сотни — мобилизованных, Путин вышел на связь с министром обороны Шойгу. Весело поздравили друг друга с новым годом! Ну и всё pic.twitter.com/Nnjig0W1pE — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 4, 2023

Шойгу сказал, что «Горшков» будет плавать в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море.

«Этот корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше», — сказал Шойгу.

Шойгу добавил, что гиперзвуковые ракеты, известные как «Циркон», могут преодолеть любую систему противоракетной обороны. По словам шойгу, ракеты летят со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и имеют дальность более 1000 км.

Россия, Китай и США в настоящее время участвуют в гонке гиперзвуковых вооружений. Из-за своей скорости — в пять раз превышающей скорость звука — и маневренности такое оружие рассматривается как способ получить преимущество над любым противником.

Читайте также: ВСУ ударили по военной комендатуре рф в Запорожской области: есть погибшие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.