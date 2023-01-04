ВСУ ударили по военной комендатуре рф в Запорожской области: есть погибшие

В российских СМИ сообщают о погибших и раненых оккупантах в результате «прилетов».

Российские СМИ и телеграм-каналы сообщают об ударе по военной комендатуре во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.

Сообщается, что было как минимум четыре прилета. Есть погибшие и раненые.



Вчера в оккупированном Токмаке в Запорожской области произошла подобная ситуация. Так, ВСУ ударили по месту пребывания мобилизированных оккупантов.

Также стало известно, что Украина хочет, чтобы ООН отправила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без договоренности с россией о создании там зоны безопасности, заявил глава украинской государственной атомной энергетической компании.

Украина еще с сентября вызывает на место миротворцев ООН. Но этот комментарий стал первым случаем, когда украинский ядерный чиновник публично предложил разместить миротворцев без соглашения с россией о создании зоны безопасности на станции.

Россия взяла АЭС под свой контроль вскоре после вторжения в страну 24 февраля.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.