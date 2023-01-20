Стали известны подробности романа Брэда Питта с молодой возлюбленной

После развода с Анджелиной Джоли 59-летнему голливудскому актеру, звезде фильма «Бойцовский клуб» Брэду Питту приписывали множество романов, хотя они не были официально подтверждены. А недавно в СМИ начала распространяться информация, что «секс-символ Голливуда» состоит в отношениях с девушкой, которая намного младше его.

Об этом пишет US Weekly.

Его избранницей стала 30-летняя тренер Инес де Рамон. Пара старается проводить больше времени в месте и как отмечает инсайдер, их совершенно не беспокоит разница в возрасте. Влюбленные сейчас больше переживают из-за своего будущего, в частности, что ждет их дальше.

Впервые пару увидели вместе осенью 2022 года. Инсайдеры говорят, что после неудачных отношений Брэд Питт очень влюблен в новую избранницу и его намерения к ней весьма серьезны. Уже несколько раз они неофициально выходили вместе на публику.

Отмечается, что актер начал встречаться с Инес де Рамон буквально сразу после ее официального развода со звездой телесериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.

«Курсор» писал ранее, что 59-летний американский актер Брэд Питт отметил наступление Нового года в компании своей новой возлюбленной. Пара встретила 2023 год в Мексике, а потом осталась там на некоторое время на зимние каникулы.

Еще мы писали, что звезда фильмов «Бойцовский клуб» и «Однажды…в Голливуде» Брэд Питт ведет список знаменитостей, с которыми не хочет работать в киноиндустрии.

Напомним, голливудская знаменитость Брэд Питт прокомментировал, собирается ли действительно уходить из кинематографа.