Антисемита признали виновным в нападении на евреев в Лондоне

В Великобритании 30-летнего Абдулле Куреши признали виновным в совершении серии антисемитских нападений на трех евреев в августе 2021 года.

Об этом сообщает BBC.

Он проехал 180 миль от своего дома до северного Лондона, чтобы напасть на евреев по пути в синагогу. Ему предъявили обвинение в нападении на религиозной почве при отягчающих обстоятельствах и двух пунктах обвинения в обычном нападении на религиозной почве после того, как он якобы «приехал из Йоркшира, чтобы напасть на евреев в Стэмфорд-Хилле».

Куреши арестовали после того, как 18 августа 2021 года в районе Стэмфорд-Хилл, населенном евреями, произошло три отдельных нападения на двух мужчин-евреев и 14-летнего мальчика, когда те шли в синагогу. Одного из пострадавших, 64-летнего мужчину, нокаутировали. Второго мужчину ударили пластиковой бутылкой по голове.

Полицейские заявили, что Куреши из Западного Йоркшира преследовал жертв, одетых в традиционную религиозную одежду, в Стэмфорд-Хилл. В ходе судебного разбирательства подсудимый утверждал, что это совпадение, что все его жертвы явно были евреями, и что он напал на них после того, как «разозлился» из-за ссоры в магазине.

Обвинение утверждало, что Куреши, в телефоне которого записана исламская защитная молитва, ненавидел евреев, и считал их «злом» и своим «врагом».

«Трое заявителей не только были ортодоксальными евреями, но и были четко идентифицированы как таковые. Я прихожу к неизбежному выводу, что их выбор этим ответчиком не был случайным», ‒ заявил окружной судья Джон Лоу.

Куреши признали виновным по двум пунктам обвинения в причинении тяжких телесных повреждений с отягчающими религиозными мотивами и по двум пунктам обвинения в нападении с отягчающими религиозными мотивами путем избиения.

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