Антисемитский инцидент в школе Флориды: на стенах были обнаружены свастики

Стало известно, что в средней школе на юге Флориды произошел антисемитский инцидент: в школе нарисовали десятки свастик, а также расистские надписи и ненормативную лексику.
Об этом сообщает Israel National News.
Хотя граффити были немедленно удалены, студенты были проинформированы об инциденте только на этой неделе.
Школьный округ Дэви опубликовал заявление, в котором говорится, что они работают с полицией, чтобы выявить вандалов, которым грозит наказание.
«Администрация школы продолжает работать с полицией Дэви для выявления виновных лиц, которые столкнутся с соответствующими дисциплинарными последствиями. Государственные школы округа Броуард не терпят проявлений фанатизма и ненависти».
Полиция Дэви сообщила, что они просматривают кадры с камер наблюдения в школе и опрашивают учеников, которые, возможно, смогут установить виновных.
В школе также вводятся новые меры безопасности, в том числе патрулирование туалетов охранниками.
Курсор писал ранее, что треть еврейских студентов испытали антисемитизм в университетах США . Согласно исследованию правозащитников, 15% еврейских студентов чувствовали необходимость скрывать свою идентичность.
Кроме того, мы писали, что солдаты ЦАХАЛа арестовали палестинского араба, который рисовал свастики в Ицхаре. Граффити злоумышленник рисовал на бетонных блоках, которые расположены на дороге. По этой дороге каждый день ездят израильские поселенцы, которые проживают в общинах недалеко от населенного пункта.