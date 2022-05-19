Антисемитский инцидент в школе Флориды: на стенах были обнаружены свастики

В западной средней школе в Дэви, штат Флорида, пригороде Майами, были обнаружены граффити ненависти, нацарапанные на стенах и в ванной комнате.

Стало известно, что в средней школе на юге Флориды произошел антисемитский инцидент: в школе нарисовали десятки свастик, а также расистские надписи и ненормативную лексику.

Об этом сообщает Israel National News.

Хотя граффити были немедленно удалены, студенты были проинформированы об инциденте только на этой неделе.

Школьный округ Дэви опубликовал заявление, в котором говорится, что они работают с полицией, чтобы выявить вандалов, которым грозит наказание.

«Администрация школы продолжает работать с полицией Дэви для выявления виновных лиц, которые столкнутся с соответствующими дисциплинарными последствиями. Государственные школы округа Броуард не терпят проявлений фанатизма и ненависти».

Полиция Дэви сообщила, что они просматривают кадры с камер наблюдения в школе и опрашивают учеников, которые, возможно, смогут установить виновных.

В школе также вводятся новые меры безопасности, в том числе патрулирование туалетов охранниками.

Курсор писал ранее, что треть еврейских студентов испытали антисемитизм в университетах США . Согласно исследованию правозащитников, 15% еврейских студентов чувствовали необходимость скрывать свою идентичность.