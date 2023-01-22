Арабская страна передала Украине танки Т-72Б — СМИ

Марокко передало Украине танки Т-72Б, которые проходили модернизацию в Чехии. Около двадцати единиц были отправлены на поле боя неделю назад.

Отмечается, что в общей сложности марокканская армия располагала 148 единицами Т-72, 136 единицами Т-72Б и 12 единицами Т-72БК из запасов белорусской армии, приобретенных подержанными двумя партиями в 1999 и 2000 годах. В то время марокканский генеральный штаб хотел создать «российскую» бригаду на севере страны для противодействия алжирским бронетанковым дивизиям.

Издание уточняет, что решение Марокко о поставках танков Украине было принято почти под принуждением на саммите «Рамштайн» 26 апреля 2022 года, который был организован Соединенными Штатами Америки.

Тогда Тунис и Марокко были единственными странами, представлявшими Северную Африку. В то время Тунис направил два грузовых самолета в аэропорт Жешув в Польше, где сосредоточена логистическая помощь Украине, а Марокко, похоже, последовало этому примеру, отправив не гуманитарную помощь, а оружие.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Запада «нет альтернативы», кроме как предоставить Украине тяжелые танки. Его заявление прозвучало после того, как Германия не стала заявлять, что предоставит столь востребованные Leopards 2 Украине.

Зеленский тем не менее поприветствовал прогресс, достигнутый в последние дни, с поставками оружия, обещанными Соединенными Штатами и рядом европейских стран.

«Партнеры принципиальны в своем отношении — они будут поддерживать Украину настолько, насколько это необходимо для нашей победы», — сказал Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский в рамках своего визита передал Байдену подарок.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!