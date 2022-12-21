Зеленский передал Байдену подарок: первые заявления президентов

Президенты США и Украины, Джо Байден и Владимир Зеленский, прямо сейчас ведут разговор в Белом доме.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во время беседы украинский лидер передал своему коллеге награду и письмо от украинского военного, который защищает свою страну в Бахмуте (Донецкая область). Эта медаль принадлежит украинскому командиру батареи Himars.

Журналисты передают слова Байдена о том, что США будут продолжать поддерживать способность Украины защищаться. Он добавил, что США хотят «справедливого мира». Байден также сказал, что украинский народ «вдохновляет мир», и обвинил путина в попытке использовать «зиму как оружие».

По словам американского лидера, его страна будет продолжать усиливать способность Украины защищаться, включая противовоздушную оборону. Его коллега сказал, что война против *россии не закончилась.

После этого стало известно, что начались закрытые переговоры Зеленского и Байдена в Овальном кабинете после вступительных речей. Чуть позже запланировано публичное мероприятие.

Несколько ранее лидер республиканцев в Сенате Макконнелл заявил, что помощь Украине ‒ единственный способ дать отпор путину и другим, кто может применить агрессию, например, Китаю.

«Продолжать нашу поддержку Украины морально правильно, но это не только это: это также прямая инвестиция в холодные, жесткие американские интересы», ‒ добавил он.

Ранее мы рассказывали, что появились первые фото прибытия президента Украины в США, а также его встречи с Байденом.

«Курсор» сообщал, какую новую помощь США предоставят Украине, а также о том, какие страны Зеленский может посетить далее.

Помимо этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби рассказал, зачем Байден пригласил Зеленского в США.

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