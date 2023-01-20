Зеленский отреагировал на нерешительность Германии в вопросе поставки танков Leopard 2 Украине

«Единственное, на что стоит обратить внимание во всем этом, — это время», — сказал украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что у Запада «нет альтернативы», кроме как предоставить Украине тяжелые танки. Его заявление прозвучало после того, как Германия не стала заявлять, что предоставит столь востребованные Leopards 2 Украине.

Зеленский тем не менее поприветствовал прогресс, достигнутый в последние дни, с поставками оружия, обещанными Соединенными Штатами и рядом европейских стран.

«Партнеры принципиальны в своем отношении — они будут поддерживать Украину настолько, насколько это необходимо для нашей победы», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении.

«Да, нам еще придется побороться за поставку современных танков, но с каждым днем ​​становится очевидным, что альтернативы нет, что решение по танкам надо принимать».

Поблагодарив те страны, которые уже пообещали поставить оружие, он добавил: «Единственное, на чем стоит акцентировать внимание во всем этом, — это время, сроки поставки».

«Каждая договоренность должна быть выполнена как можно быстрее — для нашей защиты», — отметил он.

Ранее сегодня Зеленский возобновил свои обращения к западным лидерам, собравшимся на ключевую встречу на американской авиабазе Рамштайн в Германии, дав понять, что ожидает «решительных действий».

Польша и Финляндия заявили, что готовы отправить танки Leopard немецкого производства в Украину, но для этого им требуется одобрение Германии.

Давление на Берлин с целью утвердить их поставку растет, но недавно назначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил в пятницу: «Мы до сих пор не можем сказать, когда будет принято решение и каким оно будет, когда речь идет о танке Leopard».

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