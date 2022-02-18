Космический зонд Juno сделал уникальное фото скрытой стороны Юпитера

Из удивительных кадров был создан видеоролик, который ученые загрузили в сеть. Также эксперты рассказали, почему с Земли невозможно увидеть некоторые зоны Бпитера.

Космический зонд Юнона (или Juno) уже 39 раз пролетела мимо самой большой планеты в Солнечной системе. Это произошло еще 12 января 2022 года. Полет прошел нормально, а потому аппарату удалось сделать уникальные снимки той стороны Юпитера, которая не видна с Земли.

Важно, что Юпитер в фазе полумесяца невозможно увидеть даже, если использовать очень мощный телескоп. Все дело в том, что наблюдатель на Земле может видеть только ту сторону Юпитера, которая освещена солнцем, поэтому планета всегда кажется полной.

Фотографии были скомпилированы в видео, с которым можно ознакомиться ниже:

Ранее редакция нашего сайта писала, что в американском аэрокосмическом агентстве NASA сообщили о том, что уже на следующей неделе к нашей планете подлетит астероид. Ученые считают его потенциально опасным, однако, скорее всего, столкновения не будет.

Кроме того, мы сообщали, что компания Virgin Galactic начала продажу билетов в космос.

Также Курсор писал, что астрономы нашли самую большую галактику во Вселенной.

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