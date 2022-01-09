Археологи из США обнаружили настоящий «корабль-призрак»

Корабль затонул в водах озера Мичиган в 1679 году, а затем превратился в легенду.

Ученые обнаружили в озере Мичиган древний затонувший корабль «Гриффин», который ушел под воду еще в XVII веке. После этого судно превратилось в настоящую жуткую легенду. Местные долгое время верили, что оно ходит по озеру, а ночью можно услышать песни моряков на нем.

Об этом сообщает портал Mirror.

Но спустя 350 лет после затопления корабль был найден археологами-водолазами. В 1679 году корабль перевозил драгоценные меха. Но, как верили местные, его прокляли индейцы и он ушел на дно.

Примечательно, что судно удалось найти еще в 2018 году, но установить, что это именно легендарный «Гриффин» удалось недавно. Все благодаря стараниям исследователей Стива и Кэти Либертов. Они уверены, что корабль затонул из-за сильного шторма.

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