Археологи обнаружили древнейшее свидетельство священного календаря майя

Археологи обнаружили два фрагмента гипса с изображением даты, которую доколумбовая цивилизация называла «7 оленей» и которая была частью 260-дневного календарного цикла.

В 2001 году группа археологов во главе с Уильямом Сатурно обнаружила частично скрытый город майя в джунглях Эль-Петен в Гватемале. Место, известное как Сан-Бартоло, отличалось своей пирамидой, построенной последовательно, одна над другой. Между иллюстрациями богов и происхождения мира археологи нашли там один из первых образцов письменности этой доколумбовой цивилизации.

Теперь самое раннее свидетельство календаря майя было обнаружено в двух фрагментах фрески, найденных глубоко в Лас-Пинтурасе. Находка показывает, что майя организовали время ритуальным образом намного раньше, чем считалось ранее.

По словам содиректора Регионального археологического проекта Сан-Бартоло-Султун Бориса Бельтрана, актуальность открытия записи даты «7 оленей» заключается в том, что это будет «самая старая зарегистрированная дата, в данном случае на фреске».

Сан-Бартоло уже существовал примерно за 400 лет до нашей эры. Сам стиль писцов, «такой утонченный», как указывает его коллега Хизер Херст, предполагает традицию, пришедшую из далекого прошлого. Кроме того, хотя у майя и других народов Мезоамерики были разные способы организации власти и общества, они использовали тот же ритуальный календарь, что и в Сан-Бартоло, календарь, который до сих пор используется коренными общинами.

Первооткрывателям «7 оленей» Сан-Бартоло предстоит раскрыть еще много секретов. Некоторые все еще внутри пирамиды, а другие снаружи. Четыре дороги ведут в город или выходят из него. «Сан-Бартоло находится в центре чего-то, теперь мы видим, где заканчиваются эти дороги», — говорит Херст.

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