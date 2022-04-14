Археологи в Индии нашли десятки загадочных гигантских кувшинов

Назначение сосудов неизвестно, но ученые говорят, что они могли использоваться в древних погребальных обрядах.

Исследователи в Индии обнаружили таинственные гигантские кувшины, которые, возможно, использовались в древних погребальных обрядах, сообщает BBC News . Найденные на четырех участках в северо-восточном штате Ассам, 65 сосудов из песчаника различаются по форме и размеру. Хотя археологи еще не определили дату находки, они отмечают, что подобные кувшины, обнаруженные в этом регионе, датируются 401 годом до нашей эры или ранее.

Результаты исследования 2020 года в провинции Дима Хасао штата Ассам были опубликованы в прошлом месяце в журнале «Азиатская археология».

«Сначала команда просто отправилась исследовать три крупных объекта, которые официально не исследовались, — говорит в своем заявлении соавтор исследования Николас Скопал, археолог из Австралийского национального университета. — Оттуда были созданы сети для исследования окружающих густых лесных районов. Именно тогда мы впервые начали находить новые места с кувшинами».

Although it is still not clear what the giant jars were used for, the researchers believe they were "likely associated with mortuary practices"https://t.co/7HAQTVZiur — BBC News India (@BBCIndia) March 31, 2022

Кто создал кувшины и какова их точная цель, остается неясным. Но сопоставимые сосуды, некоторые из которых достигают 10 футов в высоту и 6,5 футов в ширину, ранее были обнаружены в Лаосе и Индонезии, сообщает Ханна Осборн для Newsweek. Некоторые из этих гигантских кувшинов содержали человеческие останки, что намекает на их использование в погребальных ритуалах.

Недавно обнаруженные сосуды пусты, но, возможно, когда-то были закрыты крышками, сообщил Би-би-си ведущий автор исследования Тилок Тхакурия, археолог из Северо-Восточного Хиллского университета в Индии. Далее, добавляет он, исследователи планируют «раскопать и подробно задокументировать особенности этих кувшинов».

Археологи впервые зафиксировали местонахождение древних кувшинов в Ассаме в 1929 году, пишет Мишель Старр для Science Alert. В общей сложности исследователи в регионе нашли около 797 кувшинов на площади 115 квадратных миль.

Курсор напоминает, что в Норвегии археологи нашли уникальные артефакты с руническими текстами.