Археологи сделали интересное открытие в Румынии, которому 2 тысячи лет

Археологи из Национального музея истории Трансильвании нашли в городе Клуж-Напока (Румыния) 2000-летнюю римскую дорогу, которая прекрасно сохранилась.

Об этом сообщает Arkeo News.

На месте города было поселение Напока. В 106 г. н.э. это место завоевали римляне, после чего оно получило название Municipium Aelium Hadrianum Napoca. Исследователи нашли фрагменты римской дороги, покрытой плитами и сложенной из речных камней, иногда склеенных раствором, на глубине около 80 см.

По словам археолога Кристиана Димы, дороги, которые проложили римляне, использовали еще долгое время после исчезновения Римской империи. Более того, некоторые из них используются до сих пор в качестве маршрута.

«В нашей стране средние века начинаются где-то в 14 веке, в Клуже, с основания цитадели. Конечно, австрийцы повторно использовали их (дороги – прим.ред.) в свой период, после чего планировка улиц и сегодняшняя планировка все еще сохраняется, более или менее, как это было в римский период. Определено несколько дорог, как в римских гражданских поселениях, так и, в частности, в военных поселениях», – сказал он.

Любопытно, что есть часть римских дорожных сетей/маршрутов сохранилась и сегодня, что особенно актуально в сельской местности.

«В крупных городах, где больше вмешательств, они точно не соблюдаются. Между населенными пунктами в основном используются одни и те же маршруты. В Трансильвании, где находились Габсбургская и Австро-Венгерская империи, было проведено много строительных работ, многие из них были модифицированы», – утверждают исследователи.

Принято считать, что прочность и долговечность дорог и других сооружений римлян связаны с их более поздним повторным использованием и обслуживанием, а также римскими технологиями. Последние были «довольно передовыми для тех времен». Это дело их дороги очень быстрыми и безопасными для поездок на большие расстояния.

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