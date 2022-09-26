Армения отказалась в учениях ОДКБ в Казахстане: названы причины

В Армении решили не принимать участия в учениях ОДКБ, запланированные в Казахстане с 26 сентября по 8 октября. Это может быть обусловлено ситуацией на границе или разочарованием Еревана в ОДКБ.

В Минобороны Армении объяснили это ситуацией на границе с Азербайджаном.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Принимая во внимание ситуацию, создавшуюся на армяно-азербайджанской границе в результате осуществленной Азербайджаном агрессии, Минобороны, исходя из задач, которые поставлены перед ВС Республики Армения, приняло решение воздержаться от участия в учениях, которые будут проводиться в рамках ОДКБ в Республике Казахстан», – заявили в Минобороны.

Помимо официальной версии, есть другая, распространяющаяся в сети. Согласно ей, Армения приняли это решение, потому что Ереван разочаровался в Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее мы рассказывали, что существование ОДКБ оказалось под угрозой из-за действий *россии. Эта организация провозглашает, что создана ради «укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защите на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов». Последние должны бороться «с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией», но, как считает украинский ученый Евгений Цыбуленко, это не соответствует действительности.

Дело в том, что ОДКБ не способна к выполнению декларируемых задач, а потому не является альтернативой НАТО. В ней отсутствует автоматизированная система взаимопомощи, что особенно проявляется в кризисных ситуациях. Помимо этого, рф, источник военно-технической помощи, может потерять свою монополию и негативно повлиять на престижность ОДКБ.

Во время войны в Украине стало понятно, что россия слаба в стратегическом, оперативном и тактическом плане и не способна выполнять роль единственного гаранта безопасности для стран ОДКБ. Таким образом, организацию в последнее время можно рассматривать лишь как гарантию сохранения на постсоветском пространстве российских военных объектов.

Также «Курсор» сообщал, что в Ереване прошел митинг за выход Армении из ОДКБ.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!