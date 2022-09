В Ереване прошел митинг за выход Армении из ОДКБ

Протест организовали 18 сентября, в воскресенье, Национальный демократический полюс и Европейская партия, члены которых также призвали присоединиться беспартийных.

Об этом сообщает издание «Новости Армения«.

Акция стала реакцией на отказ организации помочь Армении в конфликте с Азербайджаном. Ереван хотел получить военную и политическую помощь, чтобы защитить свой суверенитет и вывести азербайджанские войска.

«На площади Франции в Ереване собрался митинг с требованиями руководства Армении выйти из организации Договора о коллективной безопасности. С учетом боевых действий между Таджикистаном и Кыргызстаном демонтаж ОДКБ становится реальностью. Воздействие *россии, учитывая демарш Казахстана, тает на глазах. На Кавказе главным игроком становится Турция», – рассказал военный журналист Андрей Цаплиенко.

A rally for #Armenia‘s withdrawal from the #CSTO is taking place on France Square in #Yerevan. pic.twitter.com/cXtID17MIG

— NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2022