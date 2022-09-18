В Ереване прошел митинг за выход Армении из ОДКБ

В центре Еревана прошел масштабный митинг, участники которого требуют выхода Армении из ОДКБ и переговоров с другими союзниками для создания новой системы безопасности.

Протест организовали 18 сентября, в воскресенье, Национальный демократический полюс и Европейская партия, члены которых также призвали присоединиться беспартийных.

Об этом сообщает издание «Новости Армения«.

Акция стала реакцией на отказ организации помочь Армении в конфликте с Азербайджаном. Ереван хотел получить военную и политическую помощь, чтобы защитить свой суверенитет и вывести азербайджанские войска.

«На площади Франции в Ереване собрался митинг с требованиями руководства Армении выйти из организации Договора о коллективной безопасности. С учетом боевых действий между Таджикистаном и Кыргызстаном демонтаж ОДКБ становится реальностью. Воздействие *россии, учитывая демарш Казахстана, тает на глазах. На Кавказе главным игроком становится Турция», – рассказал военный журналист Андрей Цаплиенко.

A rally for #Armenia‘s withdrawal from the #CSTO is taking place on France Square in #Yerevan. pic.twitter.com/cXtID17MIG — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2022

Отметим, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является военно-политической международной организацией. В нее входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, российская федерация, Таджикистан. Начало ОДКС было положено 15 мая 1992 года, когда подписали Договор о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан).

Ранее мы рассказывали, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси осудила «незаконные и смертоносные атаки» Азербайджана против Армении. По ее словам, столкновения на границе были спровоцированы Азербайджаном, а также Пелоси хочет узнать, что от США «ожидается по экономическим вопросам и вопросам безопасности».

Также «Курсор» сообщал, что начальник Генерального штаба ВС Армении Эдуард Асрян сообщал о том, что в ходе конфликта с Азербайджаном была жестоко убита армянская военнослужащая.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!