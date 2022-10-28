Армия Беларуси насмешила сеть «модернизированной» техникой

В Беларуси показали модернизированную бронетехнику и военный транспорт. Их усовершенствовали с учетом опыта войны в Украине усилиями отечественного производства.

Об этом сообщила белорусская мониторинговая группа «Белорусский Гаюн».

Результаты работы показали на военном полигоне в Минской области во время оперативного собрания военного командования вооруженных сил Беларуси. Обновленная техника, по мнению организаторов, должна усилить вооруженные силы Беларуси.

На заднем плане экспозиции слева можно заметить «бронированную» бревнами, покрышками и бронежилетом армейский грузовик МАЗ. Справа на фотографии стоят белорусские внедорожники. Слева направо: два китайских внедорожника DongFeng Mengshi EQ2050F, один из ПТРК «Конкурс», второй с пулеметом ДШК, затем УАЗ «Патриот» и УАЗ-469 с ДШКМ оборудованным бронещитом.

Главной «изюминкой» стала несколько доработанная версия танка Т-72Б.

Кроме стандартных противокумулятивных решеток на борту и корме, машина получила защитную решетку в верхней полусфере с мешками с песком. Впереди танк имеет выносную конструкцию с источником тепла на ее конце. Это открытое пламя в металлической емкости.



Военные эксперты Oryx, опубликовав это фото с танком, были поражены увиденным. Их твит собрал более 13 тысяч лайков.

Ранее Курсор писал, что в астраханской области рф контрактник на КамАЗе наехал на колонну срочников: двое погибших.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.