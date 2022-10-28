В астраханской области рф контрактник на КамАЗе наехал на колонну срочников: двое погибших

В архангельской области российской федерации* контрактник на военном КамАЗе наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы.

Об этом сообщает espreso.tv со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что ДТП произошло на полигоне вблизи города мирный в астраханской области рф. Военный КамАЗ, которым управлял 22-летний контрактник Исрапил, сбил колонну из 20 военнослужащих-срочников.

«Двое военных погибли: один – сразу, второй – в больнице. Еще 11 — получили ранения. Их отправили в больницу минобороны рф. О причинах ДТП неизвестно. В настоящее время его расследуют военные следователи», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на днях в российском городе волгоград произошел взрыв на заводе. Инцидент имел место на промышленном предприятии в красноармейской районе волгограда. По данным российского мчс, в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

Также Курсор инфомировал о том, что в помещения двух редакций пропагандистского холдинга «ЗаМедиа», который работает на временно оккупированных украинских территориях, получили повреждения в результате взрыва возле телецентра в Мелитополе. По данным российских информационных агентств, пострадали пятеро, среди них есть работники СМИ.

Также Курсор писал о том, что 15 октября во временно оккупированном Крыму снова были слышны звуки взрывов. В то же время так называемый «губернатор» Севастополя михаил развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что это системы противовоздушной обороны работают в Казачьей Бухте в тренировочном режиме.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!