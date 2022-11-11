Армия Ирана готова вмешаться и подавить массовые протесты населения

«Мы ждем приказа вмешаться в протесты», — иранский командующий назвал протестующих «мухами» и сообщил о готовности задавить народное движение.

Иранские войска ожидают приказа от верховного лидера аятоллы Али Хаменеи вмешаться в протесты против смерти Махсы Амини.

Об этом в четверг заявил командующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киумарс Хейдари.

Волна протестов захлестнула Иран после смерти 22-летней Махсы Амини, которая погибла после ареста полицией нравов в Тегеране.

В результате протестного движения погибли сотни людей, в том числе несовершеннолетние. Также сообщалось о погибших в силовых структурах.

Хейдари назвал протестующих «мухами» и предупредил, что армия готова вмешаться вместе с полицией и ополчением «Басидж», если будет приказано сделать это.

«Заговорщики, которые подобны марионеткам в руках врага, должны помнить, что мы не позволим попрать священную кровь мучеников», — заявил Хейдари.

«Мы остановим всех, кто попытается выйти на улицы», — заявил он.

Во вторник судебная система Ирана сообщила, что власти будут выносить суровые приговоры антиправительственным демонстрантам.

По заявлению судебной власти, любой, кто устраивает беспорядки или разжигает антиправительственные протесты, будет жестко наказан и «снисхождения не будет».

Публичные суды над 1000 задержанных протестующих пройдут в Тегеране, что станет первой попыткой иранского правительства использовать широкомасштабный юридический ответ для подавления протестов по поводу смерти Амини.

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