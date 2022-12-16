Армия рф адаптировалась к HIMARS: главнокомандующий ВСУ сделал важное заявление

В интервью The Economist Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал важное заявление относительно HIMARS.

Известно, что возможность нанесения ударов ракетами GMLRS на дальность до 70-80 км вглубь позиций противника стала переломным моментом на поле боя и позволила отразить артиллерийское наступление российской армии, но проблема заключается в том, что сейчас армия рф* к этому приспособилась.

«Они ушли на расстояние, до которого HIMARS уже не дотянется. А оружия большей дальности у нас нет», — сказал Валерий Залужный.

Анализируя его слова, военный портал Defense Express написал, что российская армия смогла организовать логистику с удаленных складов, расположенных глубже 80 км от линии фронта.

Отмечается также, что активное применение HIMARS стало важным фактором в действиях ВСУ против российской армии не только из-за того, что были сожжены склады с боеприпасами, но и нанесены удары по пунктам управления и узлам связи. Это нарушило систему связи и управления войсками противника. Судя по всему, противник переместил их вглубь, а лица, ответственные за непосредственное управление войсками на передовой, эффективно замаскированы. Это не означает, что все склады и другие объекты перемещены или скрыты. В частности, только вчера, 15 декабря, взорвался склад боеприпасов в Ирмино. Но уничтожать склады высокоточным огнем становится все труднее.

«То есть HIMARS, являющийся основным элементом «смягчения» обороны противника, действует менее эффективно, чем в момент своего появления. Но в любом случае время, которое было необходимо противнику для адаптации, было использовано ВСУ максимально эффективно. Особенно учитывая, что HIMARS использовался для ударов тактико-оперативного уровня, хотя и создавался для гораздо более простых задач.

В этой ситуации нужна альтернатива высокоточным ракетам GMLRS, которые должны быть более дальнобойными и не менее массовыми», — пишут эксперты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.