Появилась реакция Белого дома на новый ракетный обстрел россиянами Украины

Белый дом осуждает очередные удары россии* по гражданской инфраструктуре Украины, которые произошли 16 декабря.

Об этом заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает CNN.

По его словам, россия «вновь пытается внушить страх в сердца украинского народа» и еще больше усложнить положение людей в условиях зимы.

Кирби отметил, что сегодняшние атаки поразили «преимущественно гражданскую инфраструктуру». Он отказался сообщить какие-либо подробности о следующем пакете помощи Украине в сфере безопасности, но сказал, что «будет еще один» и что следует ожидать дополнительных средств ПВО.

Представитель Белого дома также сообщил, что первый транш на 53 миллиона долларов, в том числе с оборудованием для энергетики, уже поступил от США в Украину.

«В него входит оборудование, которое необходимо для экстренного ремонта», – уточнил Кирби, добавив, что дополнительная помощь еще последует.

Как сообщал Курсор, утром 16 декабря россия вновь совершила массированные удары по Украине. Так, в Киеве и области раздавались звуки взрывов и работы ПВО. По предварительной информации россия запустила одновременно иранские дроны-камикадзе, а также ракеты.

Позже появилась информация о том, что в результате массированных обстрелов Украины пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. Всего, по информации украинских властей, запущено 60 ракет.

Ранее Курсор писал, что эксперт предположил, сколько рф может получить ракет от Ирана.

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