В открытом доступе появились фото, указывающие на то, что бойцы Вооруженных Сил Украины во время освобождения села Рубцы в Донецкой области захватили редкую мобильную радиолокационную станцию ​​для управления огнем минометов под индексом 1Л271 «Аистенок».

В качестве «бонуса» украинские защитники также захватили ящики с несколькими десятками 120-мм обломочно-фугасных мин. Россияне «догадались» унести с собой минометы 2Б11 «Саны» массой 210 ​​кг, а боекомплект и РЛС «Аистенок» массой 130 кг они не взяли, что, возможно, свидетельствует о панике во время их бегства.

Radar pengintaian lokasi mortir portabel 1L271 Rusia ditangkap oleh tentara #Ukraina di #Rusia, Oblast #Donestk bersama dengan dua lusin bom mortir OF-843B 120mm HE pic.twitter.com/qas7Pu5gVN — Serangan Rusia ke Ukraina (@KeUkraina) September 27, 2022

Российская РЛС 1Л271 «Аистенок» не имеет «выдающиеся» характеристики. Станция «Аистенок» может вести разведку наземных объектов на дальность до 20 км, корректировать огонь своих минометов максимум на 10 км, а дальность разведки огневых позиций противника – всего 5 км. Батарея имеет питание всего на 6 часов, обслуга станции – 3 человека.

Любопытен тот факт, как пишет военный портал Defense Express, что россияне «засветили» свою станцию ​​1Л271 «Аистенок» только в 2016 году, когда решили испытать эту РЛС в условиях боевых действий на востоке Украины. А впоследствии, по утверждениям из открытых источников, такие станции для управления огнем минометов в первую очередь получали именно подразделения 1-й «элитной» танковой армии рф, которую ВСУ «добили» во время контрнаступления в Харьковской области.

Из этого следует, что украинские бойцы в этом эпизоде ​​подобрали интересный «остаток» от разгромленной 1-й ТА, которая станет предметом изучения для украинских и иностранных специалистов.

Ранее наша редакция писала, что Израиль не признает результаты «референдумов» в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!