Израиль не признает результаты «референдумов» в Украине

МИД Израиля отреагировал на проведение владимиром путиным на оккупированных территориях Украины «референдумов» касаемо их присоединения к рф.

Журналисты сообщают, что во вторник, 27 сентября, в министерстве заявили, что не признают результатов «референдумов», проводимых *россией.

Об этом сообщает Maariv.

«Израиль признает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает результаты референдумов в восточных областях Украины», – сказано в заявлении.

Ранее мы рассказывали, что росСМИ озвучили результаты «референдумов» на захваченных территориях Украины.

Также «Курсор» сообщал о том, что бывшего главного раввина москвы назвали лицом российско-еврейского сопротивления путину.

Помимо этого, россияне начали ломать себе ноги, чтобы не воевать против Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!