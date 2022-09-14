Армия рф оставила на Харьковщине редкий «трофей»: опубликовано видео

За все время войны ВСУ взяли в качестве трофея только три машины 1В14, еще три были уничтожены.

В открытом доступе появилось видео, указывающее на то, что во время бегства из временно оккупированных районов Харьковщины армия рф* бросила редкую и одновременно раритетную машину командира батареи САУ 1В14 из состава комплекса 1В12 «Машина-С».

#Breaking: Ukrainian forces captured a fairly uncommon #Russia-n 1V14 battery command and forward observer vehicle in good condition during battles in Izium, #Kharkiv oblast. pic.twitter.com/Z94ej7PMsn — The HbK (@The5HbK) September 12, 2022

Производство 1В14 стартовало еще в 1972 году, в советское время. По консервативным оценкам аналитиков портала Oryx, за все время войны ВСУ взяли в качестве трофея только три машины 1В14, еще три – были уничтожены.

В данной ситуации действительно интереснее даже не то, насколько редкая и раритетная машина стала трофеем ВСУ, а то, при каких условиях россияне бросили свою 1В14, пишет Defense Express.

Военный портал допускает на основе данных из открытых источников, что во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области оккупанты хотя бы пытались применить свою артиллерию против украинских войск. В частности, ГУР МОУ сообщало, что россияне пытались задержать продвижение ВСУ с помощью ТОС-1 «Буратино», но они потерпели неудачу. Если армия рф бросила свой редкий радиолокатор в комплекс «Зоопарк-1М», это значит, что враг хотя бы пытался вести контрбатарейную борьбу.

«Похоже, обслуга этой брошенной 1В14 даже пыталась организовать выдачу целеуказаний для стрельбы, скажем, для САУ «Мста-С». Но, как можно дальше предполагать, как только паника охватила штабных офицеров артиллерийских частей армии рф, управление артиллерией российских оккупационных войск было парализовано. Что в чем-то заранее определило крушение «изюмской» группировки войск россиян», — пишет Defense Express.

Ранее Курсор информировал о том, что, по словам путина, россия якобы победила в конфликте с Украиной и выйдет из него обновленной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!