Армия рф «засветила» в Украине новейшие ЗРК «Бук-М2»: опубликовано видео

Именно такие объекты являются целью противорадарных ракет GMLRS, которые Украина должна получить в ближайшем пакете помощи от США.

В захваченном россиянами Мелитополе были замечены довольно редкие зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», являющиеся новейшей модернизацией этой советской системы.



О том, что на видео именно «Бук-М2», говорит радиолокационная станция 9С36, предназначенная для обнаружения и подсветки маловысотных целей, пишет Defense Express.

Эксперты отмечают, что «Бук-М2» в армии рф* начали появляться в 2010-х годах. Их ориентировочное количество составляет около сотни ЗРК, и они стоят только на вооружении четырех зенитных ракетных бригад: 297-й и 61-й центрального военно округа, 90-й южного ВО и 5-й западного ВО.

Учитывая место съемки, эксперты предполагают, что россияне пытаются привлечь эти комплексы для противодействия фронтовой авиации Воздушных Сил Украины, которая действует на сверхмалых высотах, а также, возможно, в попытке перехватить ракеты GMLRS для HIMARS, так как «Бук-М2» имеет быструю реакцию действия.

В то же время именно такие объекты являются целью противорадарных ракет GMLRS, которые Украина должна получить в ближайшем пакете помощи от США.

Напомним, что у Украины есть от трех до шести недель, чтобы вернуть захваченные рф территории, позже сделать это будет сложнее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский делегации Конгресса США, сообщают западные СМИ.

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