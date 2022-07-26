СМИ: Зеленский дал на деоккупацию Украины шесть недель

Президент Украины считает, что сейчас для украинской армии решающий момент — ВСУ должны освободить захваченные россией территории до наступления холодов.

У Украины есть от трех до шести недель, чтобы вернуть захваченные россией* территории, позже сделать это будет сложнее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский делегации Конгресса США, сообщают западные СМИ.

По словам Зеленского, нынешний период является решающим, так как приближается зима, во время которой вести войну сложнее.

Глава комитета Палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит, который входил в состав делегации, рассказал Politico об этом.

«Зимние месяцы быстро приближаются. Более низкие температуры и суровые условия приведут к тому, что боевые действия превратятся в изнурительную войну на истощение, которая в основном будет благоприятствовать россии. Больше поддержки сейчас — до того, как силы владимира путина добьются успехов — гораздо лучше, чем помощь потом», — сказал он.

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