Первую партию произведут в Израиле: армия США заказала беспилотники «XTEND Gen 2»

Первые беспилотники будут доставлены в армию США уже в 2022 году, вторая партия — во втором/третьем квартале 2023 года.

Компания XTEND поставит армии США свои многоцелевые тактические беспилотники Xtender Gen 2.

Производитель беспилотников XTEND получил от Министерства обороны США заказ на сумму 8,9 млн. долларов на новые БПЛА.

Заказанный беспилотник, который, как ожидается, будет нести 0,5 кг полезной нагрузки, будет производиться в США.

Как пишет Милитарный, компания недавно основала дочернюю компанию XTEND Reality в Соединенных Штатах.

«Новый контракт еще больше укрепляет наше сотрудничество с Министерством обороны США», – говорится в заявлении главы Xtend Reality.

Платформа Xtender Gen 2 весит 1,17 килограмма и может развивать максимальную скорость 16 км/ч.

Ключевой особенностью является то, что платформа беспилотника управляется с помощью контроллера для одной руки.

Компания не сообщила, сколько «Xtender Gen 2» будет доставлено. Известно, что первые беспилотники будут доставлены уже в 2022 году, другие будут доставлены во втором/третьем квартале 2023 года.

Первая партия будет произведена в Израиле, а вторая — в США на дочерней компании XTEND Reality.

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