Армянские и азербайджанские войска открыли огонь друг по другу после затишья

В сентябре в столкновениях с Азербайджаном погибло более 200 армянских военнослужащих.

По данным министерств обороны двух стран, в пятницу и субботу вдоль границы между двумя странами были произведены выстрелы между армянскими и азербайджанскими силами.

По данным министерства обороны Армении, в четверг азербайджанские силы обстреляли армянские силы вдоль границы между двумя странами из огнестрельного оружия и минометов.

Затем, в пятницу, по данным министерства обороны Азербайджана, армянские силы открыли огонь по азербайджанским силам в городе Безирхана на западе Азербайджана.

Минобороны также заявило, что армянские боевики, дислоцированные в районе дислокации российских миротворцев, вели огонь по азербайджанским силам в де-факто Республике Арцах.

В субботу азербайджанские силы открыли огонь по мирным жителям села Храморт в Республике Арцах, ранив 45-летнего мужчину, по словам местных властей. Республика Арцах является де-факто республикой, признанной на международном уровне в составе Азербайджана. В 2020 году территория, на которой расположена республика, была отвоевана Азербайджаном.

Позже 12 ноября азербайджанские силы открыли огонь по армянским солдатам вблизи границы между двумя странами, о пострадавших не сообщается, сообщает министерство обороны Армении. В Минобороны подчеркнули, что ситуация на границе «относительно стабильная».

Напомним, что в сентябре вспыхнули столкновения между Арменией и Азербайджаном, в ходе которых всего за несколько дней боев погибло более 200 армянских военнослужащих.

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