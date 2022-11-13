ОАЭ пытались манипулировать политикой США в своих интересах — СМИ

Согласно секретному отчету, составленному представителями американской разведки, Объединенные Арабские Эмираты, возможно, пытались манипулировать политикой США в пользу интересов государства Персидского залива, сообщила The Washington Post в субботу.

ОАЭ считаются близким и дружественным союзником США, а Государственный департамент США называет страну «ключевым партнером» и высоко оценивает «тесное двустороннее сотрудничество по всему спектру вопросов, включая оборону, торговлю, правоохранительную деятельность» и более.

США продали ОАЭ истребители F-35, батареи Patriot, Javelin и ракеты THAAD, а также продали военную технику на сумму более 29,3 миллиарда долларов.

С помощью как незаконных, так и юридических мер ОАЭ пытались использовать уязвимости в политической системе США, прибегая к пожертвованиям на избирательную кампанию, мощным лоббистским фирмам и так далее.

Согласно отчетам Министерства юстиции, с 2016 года государство Персидского залива потратило более 154 миллионов долларов на лоббистов.

Указывается также, что одна из операций ОАЭ включала в себя найм трех бывших сотрудников разведки и вооруженных сил США для помощи ОАЭ в слежке за диссидентами, политиками, журналистами и американскими компаниями.

Посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф Аль-Отайба ответил на отчет газеты, заявив, что он «гордится влиянием ОАЭ и хорошей репутацией в США».

«Необходимо установить очень четкую красную линию в вопросе влияния ОАЭ, — заявил американский законодатель The Washington Post в ответ на отчет. — Я не уверен, что мы когда-либо поднимали этот вопрос с Эмиратами на высоком уровне».

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