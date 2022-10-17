Астрофизики на основе снимков телескопа Gemini сделали новые выводы о Большом взрыве

Ученые сделали выводы на основе данных чилийского телескопа Gemini South.

Об этом 17 октября сообщает Sciencetimes.

Исследователь Брендан О’Коннор, заявил, что взрыв был самым ярким зарегистрированным гамма-всплеском, поскольку его послесвечение побило все рекорды. Он добавил, что взрыв может стать возможностью изучить причину таких взрывов, образования черных дыр.

Астрономы считают, что GRB 221009A представляет собой рождение новой черной дыры, образовавшейся в сердце коллапсирующей звезды. На этой иллюстрации черная дыра приводит в движение мощные струи частиц, движущихся со скоростью, близкой к скорости света. Джеты пронзают звезду, испуская рентгеновские и гамма-лучи, устремляясь в космос. Взрыв был вызван гамма-всплеском (GRB), который является самым мощным типом взрыва в космосе и одним из самых ярких явлений, когда-либо наблюдавшихся.

В официальном заявлении NASA отмечается, что излучение прошло примерно 1,9 миллиарда лет от направления созвездия Стрелец до Земли. Ученые полагали, что это «крик» молодой черной дыры, образовавшейся в центре гигантской звезды, падающей под ее массу. В некоторых из этих условий зарождающаяся черная дыра выбрасывает огромные струи молекул с околосветовыми скоростями. Когда джеты проходят мимо звезды, они испускают не только гамма-лучи, но и рентгеновское. Согласно ранним выводам, вспышка наблюдалась с помощью телескопа большой площади более десяти часов. Другое объяснение яркости вспышки, а также ее продолжительности состоит в том, что она достаточно близка к нам для гамма-всплеска.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые засекли странный сигнал из космоса, похожий на сердцебиение.