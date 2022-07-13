Астрономы показали изображение колыбели для звезд

По словам ученых, удивительная галактика NGC 4214 находится на расстоянии около 10 миллионов световых лет от нашей планеты в созвездии Гончих Псов.

Ученые показали невероятно красивую галактику NGC 4214, в которой есть не только старые, но и молодые звезды, окутанные газовыми облаками. Изображение, опубликованное на странице телескопа Hubble в Instagram, демонстрирует галактику в созвездии Гончих Псов.

«В галактике есть звезды, находящиеся на разных стадиях эволюции, что делает ее идеальной лабораторией для изучения звездообразования», — написали в описании к фото.

Наблюдения за этой карликовой галактикой также выявили скопления гораздо более старых красных звезд-сверхгигантов. Дополнительные старые звезды можно увидеть разбросанными по всей галактике. Изображение не ново. Оно было сделано еще в 2009 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ученые рассказали, как может разрушиться вся Солнечная система. Согласно новому исследованию ученых из Канады, из-за небольших изменений в орбитах планет, вызванных проходящей мимо звезды, может рухнуть вся Солнечная система.

Кроме того, Курсор писал, что раскрыта давняя загадка ранних сверхмассивных черных дыр.

Еще напомним, что астрономы показали удивительное изображение галактики в созвездии Льва.