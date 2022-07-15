Ученые пытаются разгадать одну из тайн Вселенной

Ученые при помощи самого чувствительного в мире детектора темной материи под названием LZ планируют найти гипотетическую слабовзаимодействующую массивную частицу — вимп. Они предполагают, что эти частицы есть в составе неуловимой темной материи, которая, как считается, составляет большую часть Вселенной.

Об этом сообщает New Atlas.

этот детектор запустили в подземном исследовательском центре Стэнфорда в штате Южная Дакота. Ученые надеются, что этот детектор поможет им в течение 1 000 дней обнаружить гипотетическую частицу вимп.

Многие ученые в течение длительного времени заявляют, что нынешняя Стандартная модель в физике элементарных частиц не полностью отражает то, что на самом деле происходит во Вселенной. Физикам удалось обнаружить доказательства существования темной материи, но пока ее еще не обнаружили напрямую.

Частица, из которой может состоять темная материя, — вимп. Ученые много раз пытались обнаружить неуловимую темную материю, но все было безрезультатно. При этом благодаря всем этим исследованиям физики исключили частицы, которые точно не являются составляющей темной материи.

Ученые заявили, что вимпы или слабовзаимодействующие массивные частицы образовались еще в ранней Вселенной и до сих пор продолжают путешествовать по космосу. По мнению ученых, если вимпы действительно существуют, то они обязательно начнут взаимодействовать с обычной материей, используя гравитационное и слабое взаимодействие с ядрами атомов.

Специалисты добавили, что випмы, путешествуя через пространство, обычно не контактируют с обычной материей, при этом они пронизывают целые планеты и даже человека. Они отметили, что при помощи специального оборудования и необходимых условий можно будет обнаружить вимп.

Ученые надеются, что именно детектор LZ поможет им с обнаружением гипотетических частиц, которые входят в состав темной материи.

Ранее Курсор писал, что физики обнаружили доказательства существования трех невиданных ранее частиц. Физики говорят, что нашли в данных Большого адронного коллайдера свидетельства существования трех невиданных ранее комбинаций кварков.

Кроме этого, физики обнаружили необычную аномалию, которая может перевернуть мир науки. По словам ученых, если это действительно признак стерильного нейтрино, то можно было бы, наконец, получить доказательства того, что вещество существует в огромных количествах, но создает лишь гравитационную «ямку» в пространстве.

Наша редакция сообщила о том, что исключительные экзотические факты о внутренней ядре Земли . Новое исследование предполагает, что обнаружение ядра Земли колеблется, мягко покачиваясь и вращаясь из одного направления в другое в течение шестилетнего цикла.

Ранее Курсор писал, что у нашей Вселенной обнаружен зеркальный двойник . Некоторые несоответствия в расчетах научной космической стабильности Хаббла натолкнули их на мысль, что наша Вселенная имеет двойника, состоящего из антиматерии.

Напомним, что исследование Великобритании, которое было Вселенная в первое время после большого взрыва.