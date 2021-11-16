Астрономы выяснили новый факт об астероиде, который летает рядом с Землей

Это первый астероид, который может иметь лунное происхождение.

Планета Земля имеет не только естественный спутник — Луну, но и так называемые квазиспутники. Эти объекты на самом деле вращаются вокруг Солнца, но при это остается на достаточно близком расстоянии к нашей планете. Таким является астероид Камаоалева, который был обнаружен еще в 2016 году. И вот ученые выяснили, что он может быть осколком Луны.

Об этом сообщает научный журнал Nature Communications Earth and Environment.

Астероид имеет от 45 до 58 метров в диаметре. О нем на самом деле мало что известно, так как его размеры очень небольшие, к тому же, его орбита очень вытянутая.

Астероид можно увидеть с Земли, но только по апрелям. Однако из-за определенных особенностей перемещения, для его визуальной фиксации нужны очень мощные телескопы. Но у ученых из Аризонского университета получилось заметить, что картина отраженного астероидом света очень похожа по своим свойствам к показателям лунных пород. Важно, что ранее наука не подтверждала существования других астероидов, которые потенциально могли бы оказаться осколками Луны.

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