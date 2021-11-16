Ученые создали уникального робота для изучения недр Луны

Космические орбитальные аппараты уже нанесли на карту несколько глубоких ям на поверхности Луны.

Группа исследователей из Европейского космического агентства смогла разработать специального сферического робота под названием DAEDALUS, который необходим для изучение глубинных пещер на Луне. Диаметр робота составляет всего 46 сантиметров.

Об этом сообщили на официальном сайте агентства.

Координировал разработку университет Юлиуса-Максимилиана, Германия. Робот оборудован стереоскопическим фотоаппаратом, лазерной локационной и лидарной системами для 3D-картрирования «интерьеров» пещер. Также его корпус оснастили датчикам для измерения температуры окружающей среды, радиации и прочих важных показателей.

Кроме того, робот имеет «руки», чтобы ликвидировать препятствия, которые будут возникать в ходе исследований. Устройство приспособлено к автономной работе.

Робот создан в виде сферы специально, чтобы ученые могли наблюдать за происходящим в режиме 360 градусов.

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