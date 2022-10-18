Атака иранских беспилотников по Украине: в кремле озвучили заявление

Кремль заявляет, что ему ничего не известно об использовании иранских беспилотников в Украине.

Кремль заявил во вторник, что у него «нет информации» о том, что его силы используют иранские беспилотники в Украине после того, как Киев и Запад заявили, что москва* использовала оружие Тегерана в своих смертоносных ударах.

«Нет, у нас нет информации об этом. Используются российские технологии», — сказал представитель кремля дмитрий песков, отвечая на вопрос о том, использовала ли рф иранские беспилотники, во время брифинга, перенаправив любые дополнительные вопросы по этому вопросу в Минобороны.

Кроме того, путин «пока» не планирует прекращать военную мобилизацию в россии, но в некоторых регионах страны этот процесс завершился, заявил во вторник кремль.

«На данный момент указа президента (о прекращении мобилизации) нет», — заявил пресс-секретарь путина песков.

Он выступил на следующий день после того, как мэр москвы собянин объявил о прекращении мобилизации в столице и закрытии городских призывных пунктов.

Путин объявил общенациональный военный призыв для поддержки московских сил в Украине 21 сентября, что привело к побегу из страны части мужчин и некоторому недовольству.

На прошлой неделе российский лидер заявил, что намерен завершить операцию «примерно в течение двух недель».

Ранее мы писали, что в Николаевской области военнослужащие сбили с крупнокалиберного пулемета дрон-камикадзе Shahed-136 армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!