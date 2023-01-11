Атака на газопровод «Северный поток»: НАТО и ЕС подготовили ответ на провокацию

Официальные лица Швеции и Дании, расследующие атаку на газопровод «Северный поток», не назвали возможных виновных.

НАТО и ЕС создают целевую группу для усиления защиты критической инфраструктуры в ответ на прошлогоднюю атаку на газопроводы «Северный поток», заявили лидеры в среду.

Выступая в Брюсселе, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Это целевая группа, в которой наши эксперты из НАТО и Европейского Союза будут работать рука об руку, чтобы выявить ключевые угрозы нашей критически важной инфраструктуре и рассмотреть стратегические уязвимые места, которые у нас есть».

Фон дер Ляйен сказала, что саботаж трубопроводов россия-Германия в Балтийском море в сентябре прошлого года показал необходимость «противостоять этому новому типу угроз», добавив, что целевая группа первоначально выступит с предложениями по транспорту, энергетике, цифровой и космической инфраструктуре.

Официальные лица Швеции и Дании, расследующие атаку на газопровод «Северный поток», не назвали возможных виновных.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Устойчивость и защита критической инфраструктуры являются ключевой частью наших совместных усилий, как мы видели как в использовании энергии президентом путиным в качестве оружия, так и… в саботаже трубопроводов «Северный поток»».

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