Атака на нефтебазу в краснодарском крае рф: опубликовано видео последствий «прилета»

10:50, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Ночью 28 февраля в городе туапсе краснодарского края произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе «Роснефти».

В ночь на 28 февраля в туапсе в краснодарском крае*, возник пожар на нефтебазе. Как пишут российские телеграм-каналы, местные жители слышали, как на ее территории около 2 часов с разницей в несколько секунд произошли два взрыва.

Местные власти подтвердили, что ночью на нефтезаводе произошел «хлопок». При этом российские чиновники утверждают, что «повода для беспокойства нет».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.

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