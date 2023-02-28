Атака на нефтебазу в краснодарском крае рф: опубликовано видео последствий «прилета»

Ночью 28 февраля в городе туапсе краснодарского края произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе «Роснефти».

В ночь на 28 февраля в туапсе в краснодарском крае*, возник пожар на нефтебазе. Как пишут российские телеграм-каналы, местные жители слышали, как на ее территории около 2 часов с разницей в несколько секунд произошли два взрыва.

Момент атаки двух беспилотников на нефтебазу в Туапсе pic.twitter.com/rpFKwO9VeX — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) February 28, 2023

Местные власти подтвердили, что ночью на нефтезаводе произошел «хлопок». При этом российские чиновники утверждают, что «повода для беспокойства нет».

On the night of February 28, a fire broke out at the Rosneft oil refinery in the Russian city of Tuapse, Krasnodar Krai. Local authorities claimed that there was "no cause for concern". pic.twitter.com/fCKVjai0Kw — Hromadske Int. (@Hromadske) February 28, 2023

Говорят в Туапсе бавовна на НПЗ pic.twitter.com/KVTnZsipfV — ✙Ексаревский✙ (@eksarevskiy) February 28, 2023

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