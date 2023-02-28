Атака на нефтебазу в краснодарском крае рф: опубликовано видео последствий «прилета»

В ночь на 28 февраля в туапсе в краснодарском крае*, возник пожар на нефтебазе. Как пишут российские телеграм-каналы, местные жители слышали, как на ее территории около 2 часов с разницей в несколько секунд произошли два взрыва.
Местные власти подтвердили, что ночью на нефтезаводе произошел «хлопок». При этом российские чиновники утверждают, что «повода для беспокойства нет».
Читайте также: над санкт-петербургом зафиксировали неопознанный объект, в небо подняты истребители — СМИ.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.