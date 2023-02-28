Над санкт-петербургом зафиксировали неопознанный объект, в небо подняты истребители — СМИ

Над санкт-петербургом* и ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. В небе нет гражданских самолетов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Десятки тысяч пользователей следят за рейсами, которые кружат около закрытого района.

Как утверждает телеграм-канал Baza, в городе ввели план «Ковер» из-за «неопознанного объекта в воздухе». Это означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район. Местный аэропорт Пулково не принимает самолеты.

Кроме того, по информации местных пабликов, в небо над петербургом подняли истребители.

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