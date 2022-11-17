Атака на танкер у берегов Омана: США озвучили официальное заявление

США подтвердили, что беспилотник иранского производства сбил танкер Pacific Zircon у берегов Омана.

Атака на танкер у берегов Омана во вторник была совершена беспилотником иранского производства, говорится в заявлении Центрального командования США.

Они добавили, что в этом районе отреагировала многосторонняя морская операция под руководством фрегата британского Королевского флота.

Иран атаковал нефтяной танкер в попытке отвлечь внимание от неудавшегося заговора с целью убийства израильского бизнесмена в Грузии, заявили в среду израильские официальные лица.

Нефтяной танкер Pacific Zircon — это судно под либерийским флагом, которым управляет сингапурская компания Eastern Pacific Shipping, принадлежащая израильскому миллиардеру Идану Оферу. По данным Lloyd’s List Intelligence, сам танкер принадлежит японской фирме Taihei Kaiun Company. В заявлении Eastern Pacific подтверждается, что судно, шедшее в Оманском заливе, было поражено «снарядом», слегка повредившим корпус. О пострадавших в результате нападения не сообщается.

Израильские официальные лица заявили, что израильская связь с танкером очень ограничена. Они добавили, что атаку осуществил тот же тип иранского беспилотника, который россияне используют в Украине, Shahed 136.

«Это еще одно событие, доказывающее, что Иран действует как глобальный экспортер терроризма. Это еще один раз, когда Иран наносит ущерб глобальной свободе судоходства», — заявили официальные лица.

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