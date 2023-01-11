Атака рф на Харьков: СМИ указали на важную деталь

Рф нанесла удары по Харькову через несколько часов после неожиданного визита министра иностранных дел Германии.

Российские удары были нанесены по городу Харькову на востоке Украины поздно вечером во вторник, сообщил губернатор области. СМИ отмечают, что атака произошла всего через несколько часов после того, как город неожиданно посетила министр иностранных дел Германии.

Анналена Бербок пообещала Киеву дальнейшую поддержку Германии во время ее необъявленной поездки, однако высокопоставленный украинский дипломат Дмитрий Кулеба заявил, что отказ Берлина послать его стране боевые танки стоил жизни.

«Оставайтесь в убежищах. Оккупанты снова бомбят!», — сообщил в Telegram губернатор области Олег Синегубов.

Бербок, которая во вторник стала самым высокопоставленным западным чиновником, посетившим Харьков, пообещала дальнейшую поддержку Киева со стороны Германии.

«Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку», — сказала она.

Она подчеркнула, что Германия продолжит поставлять оружие, «которое необходимо Украине, чтобы освободить своих граждан, которые все еще страдают от террора российской оккупации».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы