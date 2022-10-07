Атаки иранских дронов-камикадзе по Украине: стали известны интересные детали противодействия ВСУ

Создание действительно эффективной и разветвленной системы противодействия дронам-камикадзе, таким как Shahed-136, крайне важно, потому что в перспективе именно такие боражирующие боеприпасы могут стать одной из массовых угроз.

Регулярные атаки дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136 стали одной из тем обсуждения в Международном институте стратегических исследований (The International Institute for Strategic Studies).

Это связано с тем, что такое оружие имеет достаточно низкую себестоимость, доступную для изготовления подстанционными странами, а также позволяет осуществлять регулярные террористические атаки. Как передает американское издание Defense News, во время обсуждения выступил военный атташе Украины в США Борис Кременецкий, который рассказал некоторые детали противодействия этой угрозе со стороны ВСУ.

Он отметил, что для перехвата дронов используется смешанный подход, когда привлекается советское и переданное союзниками вооружение. В частности, средствами противодействия с высокой эффективностью оказались ЗРК «Оса», самоходные зенитные установки «Шилка», а также немецкие Gepard.

Учитывая перечисленные средства, которые используются для противодействия таким дронам-камикадзе, то пока ставка сделана на зенитные артиллерийские самоходные комплексы, имеющие относительно низкую «стоимость» уничтожения целей. Аналогичное утверждение касается и ЗРК «Оса», использующего относительно дешевые зенитные ракеты (по сравнению, например, с ракетами к «Буку» или тем более С-300).

Defense Express напоминает, что анализ предварительной версии иранского дрона-камикадзе — Shahed-131 демонстрирует потенциальную способность продолжать полет в условиях угнетения или подмены сигналов GPS средствам РЭБ. Также Shahed-136 обладает развитым устройством связи и «можно сделать осторожное предположение, что используется гражданский канал связи через спутники Iridium».

Возможно, это позволяет вносить изменения в полетное задание дрона, в зависимости от полученной от него телеметрии, уже во время полета. Таким образом, наиболее эффективным средством противодействия похоже остается именно физическое уничтожение дрона-камикадзе.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!