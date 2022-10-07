Армия рф жила вместе со свиньями в Херсонской области

После освобождения украинскими военными села Любимовка (Херсонская область) СБУ начала проверять покинутые позиции армии *россии.

«И от увиденного не смогли сдержать слез от смеха…оккупанты делили стол и сон со свиньями», – сказано в сообщении.

По словам местного жителя, который провел экскурсию по «командному пункту» россиян, солдаты «нашли себе подобных».

«Но это были не все находки. Среди грязи и вони стояли украденные стиральные машины. Обращаемся к тем, кто пришел на нашу Землю с войной: пока вы еще живы, сдавайтесь в плен! У нас вы получите лучшее отношение, чем от ваших командиров. Звоните по номерам «горячей линии жизни»: +380665803498, +380931192984», – добавили в СБУ.

Ранее аналитики оценили, могут ли беспилотники Ирана повлиять на ход войны в Украине.

Также «Курсор» сообщал, что двое россиян приплыли на лодке с Чукотки на Аляску.

Помимо этого, президента США Джо Байден прокомментировал ядерные угрозы путина и заявил о перспективах Армагеддона.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!