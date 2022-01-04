Австралийские ученые обнаружили гигантскую подводную гору

10:40, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Впервые этот массивный объект удалось нанести на карту.

Австралийские ученые обнаружили подводную гору высотой 2500 метров. Она, как предполагается, сформировалась из вулкана и может быть потенциально горячей точкой.

Об этом сообщает сайт антарктической миссии Австралии.

И вот, при помощи ледокола RSV Nuyina эксперты смогли нанести этот объект на карты. Гора находится в регионе, который носит название «Безумные пятидесятые». Этот регион является 50-й параллелью, которая проходит по поверхности Южного полушария Земли.

Для реализации этого проекта ученым пришлось использовать эхолот – измерительное устройство, которое использует звуковые импульсы для обследования структур рельефа дна.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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