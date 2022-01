Австралийские ученые обнаружили гигантскую подводную гору

Австралийские ученые обнаружили подводную гору высотой 2500 метров. Она, как предполагается, сформировалась из вулкана и может быть потенциально горячей точкой.

Об этом сообщает сайт антарктической миссии Австралии.

И вот, при помощи ледокола RSV Nuyina эксперты смогли нанести этот объект на карты. Гора находится в регионе, который носит название «Безумные пятидесятые». Этот регион является 50-й параллелью, которая проходит по поверхности Южного полушария Земли.

Для реализации этого проекта ученым пришлось использовать эхолот – измерительное устройство, которое использует звуковые импульсы для обследования структур рельефа дна.

RSV #Nuyina has bagged its first underwater mountain peak — a seamount higher than Mount Kosciuszko. More than 2500m high, 29km wide and 45km long, it was mapped by the ship’s multibeam echosounders on the way to #Antarctica.

More at https://t.co/F4kOuU2sSK

P. Harmsen/AAD pic.twitter.com/LmHhclLmYk

— antarctica.gov.au (@AusAntarctic) December 30, 2021