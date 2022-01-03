В NASA поделились самой необычной фотографией Земли

На аккаунте NASA в социальной сети Instagram показали удивительное фото нашей планеты, на котором Землю довольно сложно узнать. Так, если бы не море вдалеке, то можно было бы подумать, что это снимок Марса.

Но на самом деле это изображение Ливийской пустыни, одной из самых засушливых частей Сахары на севере Африки.

«На этой фотографии, сделанной внешней камерой высокого разрешения (EHDC) на Международной космической станции в феврале 2021 года, видны продуваемые всем ветром дюны и более темные плато из песчаника в районе Феццана в Ливии, а Средиземное море сияет вдалеке», — сообщили ученые.

Ознакомиться с фотографией можно ниже:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NASA (@nasa)

Ранее Курсор сообщал, что астрономы показали ядро галактики, которая похожа на огромный огненный диск.

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