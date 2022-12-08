Авторитетное издание признало путина неудачником года

Вторжение рф в Украину сделало страну третьесортной, неспособной одолеть соперника, которого она недооценила и относилась к нему с презрением.

Президент россии владимир путин* назван американским изданием Politico «неудачником года».

Об этом сообщается на сайте СМИ.

«Мечта владимира путина о великой россии вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. … Путин давно стремится вернуть россии статус великой державы, который она имела во времена Советского Союза. Вместо этого его вторжение в Украину сделало страну третьесортной, неспособной одолеть соперника, которого она недооценила и относилась к нему с презрением», — пишет издание.

По мнению журналистов, в условиях западных санкций, когда нефтяной экспорт рф сокращается, а союзники «все больше отступают от зловония слабости», кремль прибегает к фиктивным референдумам и «бряцанию ядерными саблями», пытаясь оказать давление на Запад, чтобы он позволил путину создать видимость победы.

«Другие бы сократили свои потери и отступили, но упрямство путина означает, что война, скорее всего, затянется. Для Европы это и в дальнейшем будет означать безудержную инфляцию, заоблачные цены на энергоносители, дефицит удобрений и газа, что окажет давление на экономику и политическую систему. Неспособность путина реализовать свою мечту не означает, что он не будет продолжать быть кошмаром для своих соседей», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, переговоры с российской федерацией на тему размещения оружия на территории Европейского Союза возможны только после вывода армии рф с территории Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.