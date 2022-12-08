Шольц заявил о готовности к диалогу с россией

Переговоры с российской федерацией* на тему размещения оружия на территории Европейского Союза возможны только после вывода армии рф с территории Украины. Об этом в интервью изданиям редакционной группы Funke сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, в Германии были готовы обсуждать с россией вопросы, связанные с вооружением, еще до полномасштабного вторжения рф в Украину.
«В первую очередь нужно, чтобы россия немедленно прекратила войну и вывела войска. Разумеется, потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Конечно, мы готовы говорить с россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы уже предлагали это еще до войны, в этой позиции ничего не изменилось», — сказал Шольц.
Как сообщал Курсор, канцлер ФРГ Олаф Шольц на днях заявил, что начиная полномасштабную войну против Украины, президент российской федерации владимир путин хотел разделить Европу на зоны влияния и блоки различных государств, однако добился противоположного результата.
По словам Шольца, Евросоюз и НАТО стали сильнее и консолидированнее, помогая Украине выстоять перед российской агрессией.
«Среди множества просчетов путина — его ставка на то, что вторжение в Украину обострит отношения между его противниками. На самом деле произошло обратное: ЕС и Североатлантический альянс стали сильнее, чем когда-либо прежде», – отметил Шольц, назвав происходящее «худшим кошмаром путина».
Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!