Шольц заявил о готовности к диалогу с россией

По словам канцлера Германии, в первую очередь нужно, чтобы рф немедленно прекратила войну и вывела войска из Украины.

Переговоры с российской федерацией* на тему размещения оружия на территории Европейского Союза возможны только после вывода армии рф с территории Украины. Об этом в интервью изданиям редакционной группы Funke сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, в Германии были готовы обсуждать с россией вопросы, связанные с вооружением, еще до полномасштабного вторжения рф в Украину.

«В первую очередь нужно, чтобы россия немедленно прекратила войну и вывела войска. Разумеется, потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Конечно, мы готовы говорить с россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы уже предлагали это еще до войны, в этой позиции ничего не изменилось», — сказал Шольц.

Как сообщал Курсор, канцлер ФРГ Олаф Шольц на днях заявил, что начиная полномасштабную войну против Украины, президент российской федерации владимир путин хотел разделить Европу на зоны влияния и блоки различных государств, однако добился противоположного результата.

По словам Шольца, Евросоюз и НАТО стали сильнее и консолидированнее, помогая Украине выстоять перед российской агрессией.

«Среди множества просчетов путина — его ставка на то, что вторжение в Украину обострит отношения между его противниками. На самом деле произошло обратное: ЕС и Североатлантический альянс стали сильнее, чем когда-либо прежде», – отметил Шольц, назвав происходящее «худшим кошмаром путина».

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.