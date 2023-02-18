Байден готовит обращение к россиянам — Белый дом

Президент США Джо Байден планирует на следующей неделе посетить Польшу, где произнесет историческую речь касательно годовщины вторжения россии в Украину.

Джо Байден планирует произнести речь в Варшаве, посвященную годовщине вторжения рф* в Украину в рамках своего визита в Восточную Европу.

Подробнее об этом сообщает представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, информирует официальный сайт Белого дома.

Сообщается, что американский лидер выступит со своей знаменательной речью в рамках визита в Польшу на следующей неделе, и его заявление будет послано главе кремля владимиру путину. Представитель Белого дома подчеркнул, что Байден также обратится и к российскому народу. По словам Джона Кирби, в своей речи Джо Байден даст понять, что Америка и американский народ будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с агрессией российской федерации. Таким образом, Джо Байден планирует послать мощный сигнал путину и подтвердить поддержку США для Украины в это трудное время.

Ранее «Курсор» информировал, что США не будут извиняться перед Китаем за уничтожение аэростата. Президент США Джо Байден прокомментировал успешное сбитие китайского воздушного жара и трех воздушных объектов. Также, американский лидер рассказал о разработке систем слежения в космосе, расширении возможностей фиксации объектов и создании новых законов по запуску подобных воздушных объектов.

Напоминаем, что президент США Джо Байден поручил экспертам Белого дома изучить НЛО. Эксперты Белого дома по поручению высшего руководства Соединенных Штатов будут изучать неопознанные летающие объекты на фоне инцидентов с воздушными шарами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!